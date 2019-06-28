Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российский софт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Минкомсвязи готовится внести поправки в действующее законодательство, согласно которым все иностранные производители мобильных устройств должны будут поставлять на российский рынок устройства, где уже будут установлены российские приложения.

Список таких приложений пока всё ещё готовится, но уже известно, что в него должны войти приложения с картами, мессенджеры, поисковые системы и т.д. Формированием окончательного списка будет заниматься правительство.

Эксперты отмечают, что данная инициатива схода с предложениями Федеральной антимонопольной службы о предварительной установке отечественных приложений на зарубежные смартфоны.

Дмитрий Шевченко