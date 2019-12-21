Популярные способы угона автомобилей назвали в МВД

Владельцам авто надо проявлять бдительность постоянно, сообщает DEITA.RU.



Полицейские назвали самые популярные способы угона в Москве. Об этом сообщает РИА «ФАН».

На первом месте традиционно остались дистанционные устройства сканирования и вскрытия замков и сигнализаций. На жаргоне называется «удочка» или «длинная рука».

Популярность не теряет и классический способ – механическое вскрытие замков и угон.

Также воры придумали интересный способ. Находят авто на продаже, звонят под видом покупателя и уточняют – какая сигнализация стоит, есть ли противоугонное оборудование. На встрече с продавцом меняют ключи и отслеживают автомобиль.

Елена Миронова