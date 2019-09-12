Популярные у россиян смартфоны резко подешевели

В России резко подешевели устаревшие модели смартфонов от Apple, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Это произошло после того, как обществу представили iPhone 11.

Теперь 64-гигабайтные модели iPhone 8 и 8 Plus можно приобретать за 52,8 тысячи рублей и 61 тысячу, хотя в начале продаж желающим приобрести такой телефон пришлось бы отдать 57 и 69 т.р. Кроме того, ощутимо снизилась стоимость iPhone XR: он продается за 50 т.р. вместо 66 тысяч.

Новую модель Apple представила накануне. iPhone 11 не отличаются ничем кардинально новым, но их называют самыми мощными смартфонами среди существующих на сегодняшний день.

Анастасия Туркова