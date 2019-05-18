В пятницу, 17 мая, неизвестные «заминировали» кинотеатр Океан в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам автора ролика, запись видео сделана в 19 часов 41 минуту. Он с друзьями приехал посмотреть сеанс. Посмотрели половину фильма, как вдруг все останавливают, включают свет и просят немедленно покинуть зал, ссылаясь на учебную тревогу.

Стоит напомнить, что в Москве в пятницу и субботу были ложно заминированы сразу два жилых дома. Телефонным террористам всегда стоит помнить, что такие шутки могут стоить не только денег в виде крупного штрафа, но и свободы.

Екатерина Брязгунова