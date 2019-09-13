Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах

Про камеры-треноги, про комплексы на перекрестках и про другие камеры автомобилистам расскажет приложение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

«Яндекс.Навигатор» теперь видит шесть типов камер: мобильные треноги, комплексы, которые на перекрестках фиксируют въезд и выезд, и отмечающие соблюдение остановки, разметки. У каждой из этих камер на приложении свой, особый значок.

Программа будет предупреждать автолюбителя голосовым сообщением, когда он приблизится к камере.

Пока что приложение «видит» камеры только в Москве, но вскоре эта опция станет доступна и в других городах страны.

Анастасия Туркова