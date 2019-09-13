Новости
Таких водителей спасут от камер и штрафов
13 Сентябрь 2019, 01:45
Путин высказался о слюнтяе на посту президента
13 Сентябрь 2019, 01:01
Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах
13 Сентябрь 2019, 00:16
Чиновников накажут за оскорбление простых россиян
12 Сентябрь 2019, 23:32
У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей
12 Сентябрь 2019, 23:01
Идеальным водителям сделают скидку на ОСАГО
12 Сентябрь 2019, 22:32
Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах
13 Сентябрь 2019, 00:16
Про камеры-треноги, про комплексы на перекрестках и про другие камеры автомобилистам расскажет приложение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.
«Яндекс.Навигатор» теперь видит шесть типов камер: мобильные треноги, комплексы, которые на перекрестках фиксируют въезд и выезд, и отмечающие соблюдение остановки, разметки. У каждой из этих камер на приложении свой, особый значок.
Программа будет предупреждать автолюбителя голосовым сообщением, когда он приблизится к камере.
Пока что приложение «видит» камеры только в Москве, но вскоре эта опция станет доступна и в других городах страны.
Анастасия Туркова
Читайте также:
Что опаснее: езда на низких или высоких оборотах Советы для тех, кого бесят спускающиеся колеса Вот как не платить штраф за превышение
Последнее
‡агрузка...
Загрузка...