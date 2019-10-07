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Популярный оператор потерял данные миллионов абонентов
После скандала с утечкой данных миллионов клиентов «Сбербанка»
на «черный рынок», стало известно, что данные более восьми миллионов абонентов одного
из популярных операторов сотовой связи в России оказались в руках третьих лиц.
Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Представители компании «Билайн» посчитали эту информацию не совсем достоверной отметив, что речь идет лишь об изживших себя сведениях о россиянах, которые пользовались услугами сотовой связи до две тысячи семнадцатого года. Также оператор опроверг слухи о количестве жертв: восьми миллионах россиян, которые пользуются услугами проводного интернета компании.
«В конце указанного года в компании действительно произошла утечка данных абонентов, но их было точно не восемь миллионов. Это невозможно, т.к. даже в этом, две тысячи девятнадцатом году, общее количество абонентов не превышает двух с половиной миллионов людей», - ответили в компании изданию РБК.
«Билайн» еще раз подчеркнул, что утекшие в третьи руки данные, скорее всего, давно не актуальны и не принесут неудобств своим владельцам при попытках мошенников использовать их.
«В две тысячи семнадцатом году наши юристы сделали все, чтобы виновные в утечке данных были наказаны», - отметили представители абонента.
Напомним, в первых числах октября стало известно о незаконной передаче данных более шестидесяти миллионов карт клиентов «Сбербанка». Позже в банке объявили, что происшествие именно гораздо меньший масштаб - данные всего двухсот россиян попали в руки мошенников из-за противозаконных действий одного из начальников региональных бизнес-отделов. Карты жертв преступников будут в ближайшее время перевыпущены.
Екатерина Цой