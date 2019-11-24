Популярный пляж закрыт из-за разлива нефти

В Бразилии власти были вынуждены закрыть один из популярных пляжей по причине разлива нефти, сообщает DEITA.RU.

Экологическая катастрофа вынудили власти Рио-де-Жанейро запретить посещение туристами и местными жителями пляжа, который расположен в пяти километрах от города. Ранее здесь были обнаружены сразу несколько нефтяных пятен.

Отметим, что этот пляж уже многие годы является одним из любимейших у туристов разных стран. Здесь есть все для лучшего отдыха — белоснежный песок, коралловые рифы и скалистые берега.

На данный момент, как пишет РГ, силы военных брошены на вывоз загрязненного песка и грунта с береговой линии. Ущерб от разлива уже оценен в один миллион долларов.

Екатерина Брязгунова