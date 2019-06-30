График движения поездов «Владивосток- Сибирцево- Новочугуевка» и «Новочугуевка- Сибирцево- Владивосток» изменился с 29 июня 2019 года, сообщили DEITA.RU в ОАО «Экспресс Приморья».

Каких-то 25-30 лет назад этот поезд был главным видом транспорта для северян, добиравшихся до Владивостока. Прямых автобусных рейсов было немного, да и шли они долго. Куда проще было из Кавалерово, Тернея и Дальнегорска добраться до Новочугуевки, отстоять очередь за билетом, выпрашивая у суровой кассирши «не боковушку, не возле туалета», поспать ночь в пути и рано утром прибыть на железнодорожный вокзал Владивостока.

С автомобилизацией населения и появлением большого количества автобусных рейсов, в 2010 году этот железнодорожный маршрут был отменен по причине нерентабельности. Но в декабре 2018 года был запущен вновь, хотя и в несколько сокращенном варианте. Теперь же его расписание меняется с 29 июня 2019 года.

Из Владивостока поезд, как и раньше, будет отправляться по нечетным дням в 23 часа 05 минут. Учитывая пожелания, вводится дополнительная остановка на станции Надеждинская- в 00 часов 09 минут- и увеличивается время стоянки на станции Арсеньев- прибытие в 5 часов 57 минут утра, отправление в 06 часов 15 минут. Прибытие в Новочугуевку в 08 часов 04 минуты.

Из Новочугуевки поезд будет отправляться по четным дням в 20 часов 48 минут. Прибытие в Арсеньев в 22 часа 45 минут, отправление в 23 часа 05 минут. На пути следования во Владивосток поезду также вводится дополнительная остановка на станции Надеждинская- в 04 часа 24 минуты утра. Прибытие во Владивосток в 05 часов 27 минут.

Дмитрий Санников