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Популярный препарат от изжоги вызывает онкологию

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лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Аптеки мира срочно избавляются от популярного лекарства от изжоги из-за большого риска возникновения злокачественных опухолей во время приема препарата. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь идет об индийском препарате «Ранитидин». В его составе обнаружен крайне опасный для организма человека канцероген N-нитрозодиметиламин, который при длительном использовании расстраивает работу печени и кишечника, а также способен вызвать развитие злокачественных раковых новообразований в ЖКТ.

В то время как от названного лекарства массово изымают из реализации аптечные сети по всему миру, в Росздравнадзоре отметили, что в России не планируют полностью отказываться от противоязвенного лекарства, но удостоверятся, в каком количестве «Ранитидин» представлен для продажи гражданам.

Екатерина Цой

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