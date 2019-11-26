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Популярный продукт может привести к госпитализации
Жуткие последствия для здоровья таит в себе привычная для
многих еда, сообщает DEITA.RU.
Ученые из Франции провели масштабное исследование соевых продуктов. Результаты оказались печальными. Как пишет РИА «ФАН», продукты из сои могут пагубно влиять на здоровье.
Например, соя влияет на гормональный фон человека и может даже снижать возможности зачать и выносить ребенка. Также соя может вызывать онкологические заболевания.
Еще одна опасность таких продуктов – яды, которыми их обрабатывают. Гербициды могут вызывать диарею и даже желудочные кровотечения.
Елена Миронова
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