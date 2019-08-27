Стало известно, от чего лучше отказаться, дабы не столкнуться с онкологией, сообщает DEITA.RU.

Американская ассоциация по изучению рака заявила, что учёным из Массачусетского университета США удалось установить связь жареной на растительном масле еды и развития раковых опухолей в кишечнике.

Специалисты провели эксперименты над мышами, в ходе которых они давали грызунам рапсовое масло, повсеместно применяемое для приготовления фастфуда.

Исследователи установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе. Это, в свою очередь, провоцирует рост опухолей.

Эксперты уверены, что люди, страдающие от проблем с кишечником, должны отказаться от жареной пищи. В случае продолжения её употребления ситуация со здоровьем будет лишь усугубляться.

Дмитрий Шевченко