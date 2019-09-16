telegr wh call

Новости

Пенсионеры начнут жить по новым стандартам

16 Сентябрь 2019, 16:00

Сбербанк запустил новый сервис снятия наличных

16 Сентябрь 2019, 15:45

Популярный продукт оказался опасным

16 Сентябрь 2019, 15:30

«Хоть один сказал правду» — россияне не доживут до пенсии

16 Сентябрь 2019, 15:25

Во Владивостоке прошел суточный заплыв «Русская кругосветка»

16 Сентябрь 2019, 15:03

Такие машины всегда тормозят гаишники

16 Сентябрь 2019, 15:00

Во Владивостоке спортсмены финишировали после суточного заплыва

16 Сентябрь 2019, 14:57

Фото: ручного хищника обнаружили у берегов Владивостока

16 Сентябрь 2019, 14:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Популярный продукт оказался опасным

16 Сентябрь 2019, 15:30

сосиски

Специалисты советуют снизить его потребление, сообщает DEITA.RU.

Росконтроль усомнился в полезных качествах венских сосисок. Проведя масштабное исследование нескольких популярных брендов-производителей эксперты организации обнаружили в некоторых из них опасные микробы.

Как минимум в двух из них - "Каждый день" и "Рублёвские" была обнаружена кишечная палочка. В других нашли крахмал и аллергенную сою.

Также под микроскоп специалистов попало ДНК птицы, рисовая мука и свиная шкура. Эксперты посоветовали покупателям быть внимательными и избегать производителей, которые были занесены ими в список компаний, продукцию которые покупать не рекомендовано.

Ознакомиться с итогами исследования и списком можно на официальном сайте организации.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Названа смертельная опасность заменителей мяса

Популярный у россиян продукт оказался опасным

Названы продукты, которые нельзя мыть

Популярное

О введении нового налога объявил Медведев

Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
‡агрузка...
Загрузка...