Популярный продукт оказался опасным

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Специалисты советуют снизить его потребление, сообщает DEITA.RU.
Росконтроль усомнился в полезных качествах венских сосисок. Проведя масштабное исследование нескольких популярных брендов-производителей эксперты организации обнаружили в некоторых из них опасные микробы.
Как минимум в двух из них - "Каждый день" и "Рублёвские" была обнаружена кишечная палочка. В других нашли крахмал и аллергенную сою.
Также под микроскоп специалистов попало ДНК птицы, рисовая мука и свиная шкура. Эксперты посоветовали покупателям быть внимательными и избегать производителей, которые были занесены ими в список компаний, продукцию которые покупать не рекомендовано.
Ознакомиться с итогами исследования и списком можно на официальном сайте организации.
Дмитрий Шевченко