Новости партнеров
Популярный производитель смартфонов покидает Россию
10 Сентябрь 2019, 12:24
Смартфоны LG могут навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».
По словам аналитиков центра GS Group, резкое сокращение поставок мобильных телефонов известного корейского бренда началось в 2017 году, когда российский рынок активно завоевывали китайские производители. К первой половине текущего года продажи смартфонов LG упали настолько, что в большинстве популярных магазинов электроники можно встретить лишь прошлогодние «остатки».
Эксперты склонны полагать, что в ближайшее время компания и вовсе прекратит поставки мобильных телефонов из-за отсутствия новых предложений. Ведь, судя по их официальному сайту, LG решили сделать ставку на производство бытовой электроники, а мобильный сегмент оставили на растерзание «китайцам».
Отметим, подобная судьба постигла и другие ранее популярные у россиян бренды смартфонов - HTC и Philips. Правда, последние пока остаются в сегменте бюджетных «кнопочных» телефонов и сдавать позиции не намерены.
Екатерина Цой
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45