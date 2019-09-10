telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Популярный производитель смартфонов покидает Россию

10 Сентябрь 2019, 12:24

Женская рука сотовый мобильник

Смартфоны LG могут навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».

По словам аналитиков центра GS Group, резкое сокращение поставок мобильных телефонов известного корейского бренда началось в 2017 году, когда российский рынок активно завоевывали китайские производители. К первой половине текущего года продажи смартфонов LG упали настолько, что в большинстве популярных магазинов электроники можно встретить лишь прошлогодние «остатки».

Эксперты склонны полагать, что в ближайшее время компания и вовсе прекратит поставки мобильных телефонов из-за отсутствия новых предложений. Ведь, судя по их официальному сайту, LG решили сделать ставку на производство бытовой электроники, а мобильный сегмент оставили на растерзание «китайцам».

Отметим, подобная судьба постигла и другие ранее популярные у россиян бренды смартфонов - HTC и Philips. Правда, последние пока остаются в сегменте бюджетных «кнопочных» телефонов и сдавать позиции не намерены.

Екатерина Цой

Читайте также:

Популярные смартфоны ждёт русификация Под угрозой взлома оказались владельцы смартфонов Каждый 10-й россиянин попадет в особый список

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45