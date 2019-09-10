Популярный производитель смартфонов покидает Россию

Смартфоны LG могут навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».

По словам аналитиков центра GS Group, резкое сокращение поставок мобильных телефонов известного корейского бренда началось в 2017 году, когда российский рынок активно завоевывали китайские производители. К первой половине текущего года продажи смартфонов LG упали настолько, что в большинстве популярных магазинов электроники можно встретить лишь прошлогодние «остатки».

Эксперты склонны полагать, что в ближайшее время компания и вовсе прекратит поставки мобильных телефонов из-за отсутствия новых предложений. Ведь, судя по их официальному сайту, LG решили сделать ставку на производство бытовой электроники, а мобильный сегмент оставили на растерзание «китайцам».

Отметим, подобная судьба постигла и другие ранее популярные у россиян бренды смартфонов - HTC и Philips. Правда, последние пока остаются в сегменте бюджетных «кнопочных» телефонов и сдавать позиции не намерены.

Екатерина Цой