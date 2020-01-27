Популярный ресторан откроется во Владивостоке в 2020 году

Буквально через несколько месяцев – по предварительным данным, до летнего сезона – во Владивостоке откроется всемирно известный ресторан «Макдональдс», сообщает DEITA.RU.

Информация об этом появилась на странице предпринимателя Дениса Агафонова. Он заявил, что точка популярного фастфуда откроется в ТЦ «Березка» на Второй Речке.





«Месяца через два откроется», - уточнил бизнесмен.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация о том, что второе заведение сети появится в более популярном у горожан месте – ТЦ «Черемушки» на Чуркине.





Напомним, о «заходе» Макдональдс в Приморскую столицу местные СМИ и соцсети писали еще осенью прошлого года. Однако, более подробная информация об этом появилась только сейчас.





«Неплохо. Я из Москвы, и там были кругом «Макдаки». А тут порой возникала ностальгия по ним. Я не поклонник фастфуда, но раз в полгода можно побаловать себя такой едой, думаю», - поделилась жительница Владивостока Александра.

Напомним, несколько лет назад огромный ажиотаж вызвало открытие ресторана KFC во Владивостоке, который пару недель после старта работы становился причиной многочасовых очередей на Второй Речке. Сейчас точки сети есть во многих частях дальневосточной столицы.

Александра Маслова