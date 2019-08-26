Эксперты предрекли резкий скачок цен на цветы, сообщает DEITA.RU.

В преддверии 1 сентября цветочные магазины могут задрать цены на 70% от нынешних. Об этом заявили эксперты из консалтинговой компании "Логистика. Бизнес. Решения", которые привела Lenta.ru.

По словам авторов, ожидаемое подорожание связано, в первую очередь, с ростом закупочных цен, которые зависят от спроса у плантаций и цветочного аукциона, а также от стоимости логистических услуг. Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Наценка к стандартной цене может составить до 20% за счёт увеличения спроса, ещё 20%, которые добавят оптовые торговцы и ещё 30%, которые прибавят розничные продавцы. Таким образом получится, что рыночный рост не менее 70% к обычной цене.

Дмитрий Шевченко