Популярный у россиян продукт оказался опасным

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В зернёном твороге нашли кишечную палочку, сообщает DEITA.RU.

Росконтроль нашёл опасные вещества в творожной продукции. Согласно сообщению с официального сайта организации, в твороге производства компании "Карат" специалисты ощутили стойкий привкус осалившегося жира.

Продукция данного бренда попала в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей.

Кроме этого, экспертам пришлось отправить в чёрный список сразу двух производителей — "Избёнка" и "Волоколамский молочный завод". 

В них специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей. 

Дмитрий Шевченко

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