Популярный у россиян продукт оказался опасным

В зернёном твороге нашли кишечную палочку, сообщает DEITA.RU.

Росконтроль нашёл опасные вещества в творожной продукции. Согласно сообщению с официального сайта организации, в твороге производства компании "Карат" специалисты ощутили стойкий привкус осалившегося жира.



Продукция данного бренда попала в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей.



Кроме этого, экспертам пришлось отправить в чёрный список сразу двух производителей — "Избёнка" и "Волоколамский молочный завод".

В них специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей.

Дмитрий Шевченко