Популярный у россиян продукт оказался опасным

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В зернёном твороге нашли кишечную палочку, сообщает DEITA.RU.
Росконтроль нашёл опасные вещества в творожной продукции. Согласно сообщению с официального сайта организации, в твороге производства компании "Карат" специалисты ощутили стойкий привкус осалившегося жира.
Продукция данного бренда попала в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей.
Кроме этого, экспертам пришлось отправить в чёрный список сразу двух производителей — "Избёнка" и "Волоколамский молочный завод".
В них специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей.
Дмитрий Шевченко
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