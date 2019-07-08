В Хасанском районе неизвестными лицами совершена попытка хищения металла с опоры действующей двухцепной линии элекропередачи 110 кВ. Это единственная ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией потребителей всего Хасанского района. Нарушение целостности энергообъекта приведет район к энергетической катастрофе, сообщает DEITA.RU

Происшествие случилось ночью 6 июля в п. Барабаш. Неизвестные срезали болты крепления опоры. При осмотре были обнаружены следы автотехники, установлено, что для демонтажа опоры использовался аппарат газовой резки. На место происшествия вызвана полиция.

«Материальный ущерб, нанесенный компании злоумышленниками, не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями для всего Хасанского района от хищения несущей части опоры ЛЭП, - рассказывает Сергей Корчемагин, главный инженер филиала «Приморские электрические сети». – В случае повреждения линии все потребители района останутся без электроснабжения, будет нарушена работа железной дороги, погранперехода, портов и судоремонтного завода. В существующей схеме у энергетиков нет возможности резервирования. Мы считаем, что поимка злоумышленников, повредивших опору, результаты расследования и судебное решение должны быть вынесены в публичное пространство - это вопрос дальнейшей энергобезопасности всего Хасанского района.»

Сегодня в п.Барабаш организована работа ремонтной бригады Приморских электрических сетей. В течение дня энергетики закрепят повреждённую опору.

Однако, не исключено, что злоумышленники не оставят попытки кражи элементов опор ЛЭП. Поэтому до их поимки риск катастрофического нарушения электроснабжения в Хасанском районе остается очень высоким.