Пора ехать в Белоруссию: названы самые безопасные для туристов страны

По результатам исследования туристического поисковика Aviasales были выявлены самые безопасные для туристов страны, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости. К ним относятся Южная Корея, Япония, ОАЭ и ряд других стран.

В опросе приняли участие свыше 15 тысяч человек. Мнения Россиян разделились, однако почти 21% опрошенных согласились, что Южная Корея является самой безопасной страной для путешествий. Те, кто уже посещал эту страну, подтвердили, что оставленные в кафе и других местах общественного пользования ценные вещи никто не трогал, и они спокойно дожидались своих владельцев. Также многие туристы отметили, что могли спокойно оставить на улице сумки с продуктами и коляски с детьми, и никто не пытался их ограбить.

Далее в списке безопасных маршрутов числится Япония. За нее проголосовали 15% респондентов. Выбравшие ее россияне отметили сохранность оставленных ценных вещей, а также подчеркнули, что во время прогулок в ночное время ощущали себя комфортно и безопасно, несмотря на отсутствие полицейских.

В тройку лидеров входят Объединенные Арабские Эмираты. Что, по мнению опрошенных, связано с высоким уровнем жизни в стране, жесткими законами и суровыми нравами арабов. За них проголосовало около 12% россиян.

Еще 10% респондентов отметили в своем списке Сингапур. Он также известен особо строгими законами и высокими штрафами за мельчайшие нарушения, например, плевок на улице или брошенный мимо урны мусор.

Немного отстает от Сингапура по набору голосов Исландия. 9% опрошенных отметили в этой стране низкий уровень преступности, что положительно сказывается на самочувствии не только местных жителей, но и туристов. Люди не боятся оставлять открытыми дома и машины.

Следующей в 10-ку лидеров входит Финляндия. За нее отдано 8% голосов. Еще по 7% голосов получили Швеция и Швейцария. Посещавшие эти страны опрошенные отметили, что путешествовать там довольно безопасно, однако рекомендуют соблюдать простейшие меры безопасности – не брать с собой большие суммы наличными и обменивать деньги только в официальных обменниках.

На предпоследнем месте с 6% голосов оказалась Норвегия. А замыкает ТОП-10 безопасных маршрутов Белоруссия. За нее проголосовало 5% человек. Россияне отмечают в этой стране большое количество служащих правопорядка и воспитанность местных жителей.

Ирина Елкина