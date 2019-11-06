«Пора переобуться» - в регионе обещают снег и гололед

Краевая ГИБДД советует всем приморцам, которые еще не поменяли резину, сделать это в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Синоптики обещают наступление холодов в регионе, а в северных районах – небольшой снегопад. В связи с этим утром по дороге на работу есть огромный шанс попасть на опасный гололед на дорогах, что может стать причиной серьезного ДТП.

«Не нужно ждать наступления зимнего сезона. Мы рекомендуем сменить «летнюю» резину в ближайшее же время», - отмечает представитель приморской ГИБДД.

Кроме того, инспекторы отмечают, что наиболее осторожными в этот период должны быть новички, так как, по статистике, именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов.

«При сильном снеге, гололедице или дожде мы бы советовали начинающим автомобилистам воспользоваться общественным транспортом», - добавили в инспекции.

Помимо этого, инспекторы посоветовали психологически настроиться на «зимний стиль» вождения, и стать особенно внимательными к дистанции, и воздержаться от резких маневров.

«Я уже поменяла резину, где-то неделю назад. Обычно делаю это заранее – в Приморье погода непредсказуемая. Можно вечером машину припарковать, а утром уже из снега выкапывать ее. Так что я стараюсь пораньше готовиться», - рассказала автомобилистка Наталья.

Александра Маслова