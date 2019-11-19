«Пора бы уже знать» — решение Верховного суда шокировало россиян

Идею оповещать работодателей о невозможности выйти на работу прокомментировали россияне. Значительная часть граждан посчитала решение Верховного суда полезным, но весьма странным, ведь большинство граждан давно не работают официально, сообщает DEITA.RU.

Российские СМИ опубликовали решение Верховного суда, в котором говорится, что если работник не смогу выйти на работу по уважительной причине, а плюс к этому принял меры по обеспечению трудового процесса — увольнять его запрещено.

Причиной такому постановлению стало увольнение женщины, которая трудилась на «Почте России». Она не смогла выйти на службу, потому что находилась с несовершеннолетним племянником в больнице. При этом она по sms сообщила, что не сможет посетить работу и попросила коллегу подменить ее. Несмотря на все это, женщина была уволена.

Верховный суд напомнил работодателям, что за прогул можно уволить только в том случае, если он совершен не по уважительной причине.

Россияне резко выразились относительно данного постановления. «А что тяжёлого подойти к начальнику заранее и оповестить о походе в больницу, что в этом такого? Я думаю, никто бы против не сказал, если это действительно правда, а не повод прогулять работу», — вступаются в социальных сетях за работодателя.

Также люди отметили, что сегодня мало кто работает официально, поэтому все это не имеет значения:

«Вся проблема в том, что народ не знает своих прав. Есть много судебных практик, где после неправомерного увольнения люди восстанавливались в должностях. Но вопрос, как дальше ратовать в такой конторе?!»

«В каждой организации действуют свои законы. Многим начальникам никакие ФЗ не указ. Живут «по понятиям».

«Я уже год ищу нормальную работу по трудовой книжке. Я готова пахать сутками, но знать, что меня не уволят и не кинут. А то за последние полгода поисков меня заносила в ИП, и в одном мне не выплатили зарплату, в другом уволили без уважительной причины. Работаю я на совесть всегда, так что причина не в том, что я плохой работник. Более того, они украли мои дорогущие материалы — муж ездил разбираться с начальником и с боем забирать их. В третьей мамаша моей знакомой прогорела, выкинув меня без предупреждения. Но с днем рождения исправно поздравляет, да. И надо ли говорить, что нигде не оформляли по книжке».

«Большая часть работы в России — это частный бизнес, и там никому нет дела до ваших можно и нельзя. Если захотят уволить — найдут сотни причин. Для кого всё это придумывается мне до сих пор не понятно».

«В России у обычных сотрудников нет прав. Пора бы уже это знать!»

Екатерина Брязгунова