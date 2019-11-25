Порно на большом экране показали в торговом центре

Работники ТЦ не знают, как такое могло появиться на рекламном дисплее огромных размеров, сообщает DEITA.RU.



Необычное ЧП произошло в Брянске: в торговом центре «Аэропарк» вышел из строя огромный экран для демонстрации рекламы. Как сообщили очевидцы, сначала затихла музыка и прекратилась реклама, а затем на несколько минут на экране появилось жесткое порно.

Сейчас делом занимается управление «К» МВД России. Об этом сообщает «Российская газета». Полицию из-за порно на экране вызвали сами сотрудники торгового центра. Они отметили, что не знают, как контент для взрослых попал на экран.

Одна из основных версий – взлом внутренней сети ТЦ. Полиция ищет взломщиков.

Елена Миронова