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Порно на большом экране показали в торговом центре
Работники ТЦ не знают,
как такое могло появиться на рекламном дисплее огромных размеров, сообщает
DEITA.RU.
Необычное ЧП произошло в Брянске: в торговом центре «Аэропарк» вышел из строя огромный экран для демонстрации рекламы. Как сообщили очевидцы, сначала затихла музыка и прекратилась реклама, а затем на несколько минут на экране появилось жесткое порно.
Сейчас делом занимается управление «К» МВД России. Об этом сообщает «Российская газета». Полицию из-за порно на экране вызвали сами сотрудники торгового центра. Они отметили, что не знают, как контент для взрослых попал на экран.
Одна из основных версий – взлом внутренней сети ТЦ. Полиция ищет взломщиков.
Елена Миронова