Предельно допустимую скорость до городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.RU. При этом на трассах скорости движения останутся прежними, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Он добавил еще одну деталь: даже если пороговой скоростью в городе станет десятка, штрафы за превышение не увеличатся. Других изменений и поправок не делалось.

Зато есть распоряжения для комитетов: транспортного, по госстроительству и законодательству, от которых направлялся запрос в МВД, чтобы узнать статистику нарушений скоростного режима в пределах от 20 до 40 км/час.

С вопросом обратились и Минтрансу: узнать, почему на федеральных трассах стоит ограничение скорости, определенное еще в прошлом веке, если по теххарактеристикам они способны выдержать значительно большие скорости.

Лысаков передал, что ведомства на заданные вопросы ответили невразумительно и статистику не предоставили. Вместо этого они предложили начать с ревизии дорог.

Анастасия Туркова