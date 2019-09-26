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Порошенко подался тренду на путчи
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Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке «третьего майдана» в декабре. Судя по слухам, политик «заразился» трендом на путчи у заграничных коллег. Об этом сообщает DEITA.RU.
Политолог Андрей Бодров из Киева считает, что на самом деле никакого «декабрьского переворота» не будет – Порошенко распространяет эти слухи для того, чтобы сохранить при себе «остатки» былой президентской команды.
Как передает РИА ФАН слова эксперта, слухи о путче в Украине, подобно в США и Евросоюзе, очень сильно преувеличены - у Порошенко попросту не хватит политических сил, чтобы выступил просто нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
По мнению Бодрова, возможность возникновения «третьего майдана» продвигается не дальше кулуарных разговоров, ожиданий и желаний некоторых политических игроков.
«Если говорить о запуске реальных процессов - это не больше, чем миф», - заявил политолог.
Екатерина Цой