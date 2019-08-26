Бывший президент Украины выступил с резким заявлением, сообщает DEITA.RU.

На своей личной страничке в социальной сети Facebook Пётр Порошенко заявил, что когда-нибудь над Донецком будет развиваться украинский флаг.

Таким оригинальным образом политик решил поздравить столицу ДНР с Днём города и одновременно Днём Шахтёра.



По его словам, Украинские военные не собираются прекращать борьбу с ополченцами Донбасса. Россию же он в очередной раз назвал "агрессором".

В прочем, подобные заявления от Петра Порошенко вошли в хорошую традицию ещё при его президентстве. Такими же обещаниями он отмечал дни городов, в том числе Севастополя, праздновал день украинских ВМС, а также годовщины установления Киевом контроля над населенными пунктами Донбасса.

Дмитрий Шевченко