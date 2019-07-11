Толпа негодовала и выкрикивала неприятные слова, сообщает DEITA.RU.



Жители города Свалява (Закарпатская область Украины) устроили предвыборный митинг. На него явился незваный гость - экс-президент страны Петр Порошенко.

Собравшиеся оказались недовольны присутствием Порошенко на митинге и стали выкрикивать неприятные слова. Так, толпа выкрикивала «Позор». Также слышались возгласы о том, что Порошенко обокрал и армию Украины, и всю страну. ТАСС сообщает о том, что экс-президента Украины пытались избить, однако его охрана смогла защитить.

Петр Порошенко уже отреагировал на свое унижение на публике. Он пообещал «дать по морде» каждому, кто срывает его встречи с избирателями. Он также назвал произошедшее в Сваляве провокацией.

Елена Миронова