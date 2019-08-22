Против бывшего президента Украины возбудили 13 уголовных дел, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел из Киева в Норвегию. Как выяснили украинские журналисты, политик покинул страну вместе с семьей.

Сообщается также, что против Порошенко возбудили 13 уголовных дел. Ранее он уже надолго покидал родину вместе с семьей. Тогда считалось, что это попытка скрыться от наказания. Однако позже политик вернулся в Киев.

Елена Миронова