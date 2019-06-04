Бывший президент Украины удостоился нелицеприятного сравнения, сообщает DEITA.RU.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил Петра Порошенко с наркозависимым человеком. Причиной подобного высказывания парламентария в эфире канала "112 Украина" послужило то, что, по мнению депутата, экс-президент "Нелазежной" брал деньги в долг у Международного валютного фонда, также жадно, как наркоманам берёт "дозу".

По словам Рабиновича, своими действиями Порошенко добился того, что Украина стала крайне подвержена коррупции. Вместе с этим, депутат напомнил, что бывает, когда наркозависимые люди постоянно получают всё новую "дозу".

По расчётам депутата, за время правления бывшего президента, Украине выдали пять миллиардов долларов. Эти деньги, со слов парламентария, загнали житель в нищету.

Слова Рабиновича косвенно подтверждает и тот факт, о котором сообщалось ранее, а именно то, что Украина будет вынуждена потратить 40% своего бюджета на отдачу долгов по взятым кредитам.

Тем временем, как сообщает помощник Зеленского, новый президент Украины уже планирует встречу с главой США Дональдом Трампом. Она может состояться уже в этом месяце.