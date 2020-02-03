Порт Абрамовича в Приморье задолжал государству 2,4 миллиона

Судебный процесс начался в январе, когда в суд поступили все необходимые документы от обеих сторон. Согласно картотеке, «Росморпорт» хочет через суд заставить порт заключить еще одно соглашение к договору, которое назначит новую арендную стоимость, а также взыскать долг в размере 2,4 млн рублей. Между ФГУП и Находкинским портом договор был подписан в 2006 году.

Ранее Росморпорт хотел через суд расторгнуть договор аренды, однако оба суда были им проиграны. Основным акционером АО «Находкинский морской торговый порт» является компания Lanebrook Limited, которая принадлежит Роману Абрамовичу и его партнерам. Приобрел порт Абрамович в 2017 году у компании Evraz за 354 млн. долларов.