«Порт «Вера» помог в организации фестиваля «Народная рыбалка»

Прошедший в воскресенье после двухлетнего перерыва фестиваль по спортивному подледному лову рыбы «Народная рыбалка» показал, что жители Приморья очень рады таким семейным праздникам и соревнованиям и готовы всегда принимать в них участие. Они благодарили организаторов возрожденного фестиваля – правительство Приморского края, Федерацию рыболовного спорта Приморского края и генерального спонсора – «Порт «Вера», который обеспечил победителей во всех 17 номинациях очень нужными рыбакам призами – от лодок до палаток.





Фестиваль «Народная рыбалка» действительно прошел «на ура». В соревнованиях приняли участия около 500 рыбаков, а вместе с членами их семей поболеть за участников и поучаствовать в праздничных мероприятиях пришло почти 2,5 тысячи человек. Пока рыбаки напряженно ожидали клева, взрослые и дети могли покататься на коньках, на тюбингах, поиграть в керлинг, приять участие в различных эстафетах, конкурсах и даже боях подушками. Много восторгов вызвали шуточные соревнования по бурению лунок на скорость и шуточный забег веселых ростовых кукол. Со сцены звучала музыка - выступали и разные творческие коллективы Приморья, работали интерактивные площадки – «Частушечная», «Плясовая». Все зрители имели возможность бесплатно попробовать ухи и солдатской каши, выпить горячего чаю.

«Народная рыбалка - очень популярный у нас фестиваль. Поэтому нам важно было его возродить, - пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, - Мы постарались все сделать для того, чтобы у жителей нашего края была возможность посоревноваться и просто прийти отдохнуть. Ловля рыбы, особенно зимняя - одно из самых популярных увлечений в нашем регионе. Этот фестиваль объединил всех любителей подледного лова, и детей, и взрослых. Я уверен в том, что сегодняшнее мероприятие станет одним из самых значимых в Приморском крае».





Генеральный директор «Порта «Вера» Евгений Диев в беседе с нашим корреспондентом признался, что не ожидал такой радостной, теплой, позитивной атмосферы, такого азарта и соревновательного подъема у участников: «Это настоящий праздник, это настоящие соревнования. Мы очень рады, что подержали это прекрасное мероприятие. Очень важно, что это не просто спортивный праздник, а еще и семейный. Я видел, с каким азартом и удовольствием даже маленькие дети вместе с родителями ждут клева. Мы старались подготовить для победителей полезные рыбацкие призы. Надеюсь, что они понравились».





Генеральный спонсор соревнований «Порт «Вера» подготовил для участников очень ценные призы. Победитель соревнований в личном зачете Виктор Кириченко стал обладателем моторной лодки, о которой мог только мечтать. Призёрами номинации «Рыболовная семья» стала сесья Гончаренко. Они выиграли большую палатку, но по какой-то причине не вышли на сцену за призом. Евгений Диев, который лично вручал призы в этой и других номинациях, не скрывал переживаний: «Очень жаль, что не удалось сразу на фестивале разыскать победителей очень важной для меня номинации. Но мы обязательно разыщем их, и я лично вручу им заслуженный приз».





«Это был один из лучших наших рыболовных фестивалей. Он оказался самым массовым, самым лучшим по праздничной программе. Это было грандиозное мероприятие, все было хорошо организовано. Благодаря нашему генеральному спонсору «Порту «Вера» все победители получили дорогие, качественные, очень полезные для рыбаков призы. Мы надеемся и дальше совместно работать с руководством порта по организации подобных праздников», - поделился впечатлениями президент Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев.

Как выяснилось, «Порт «Вера» не собирается ограничиваться поддержкой фестиваля «Народная рыбалка». В планах порта – поддержка организацией и призами и других праздников и спортивных мероприятий в крае, таких как День рыбака в Шкотовском районе и Морского ледового велоралли «Тур острова Папенберг».

«Наше кредо – поддержка спорта, активного отдыха, здоровых семейных ценностей. Нам приятно порадовать жителей Приморского края и Шкотовского района», - говорит Евгений Диев.