telegr wh call

Новости

Новый год 2020 лучше встречать так

30 Декабрь 2019, 00:10

Продажи шуб падают из-за китайской контрабанды

29 Декабрь 2019, 23:04

Портрет с сахалинской выставки подарит Орнелле Мути Никас Сафронов

29 Декабрь 2019, 22:17

«Ваша карта заблокирована»: Путин подписал закон Поклонской

29 Декабрь 2019, 21:09

«А он женат?»: Дед Мороз - массажист произвёл фурор в сети

29 Декабрь 2019, 20:06

Трех министров в правительство набирают по объявлению

29 Декабрь 2019, 19:30

«Устоит ли елка»: жестокий штормовой ветер 31 декабря ждут в Приморье

29 Декабрь 2019, 19:01

Гимнастка сорвалась с каната в цирке Владивостока

29 Декабрь 2019, 18:43

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Портрет с сахалинской выставки подарит Орнелле Мути Никас Сафронов

мути

Итальянская актриса Орнелла Мути получит в подарок портрет кисти Никаса Сафронова, который сейчас находится на выставке на Сахалине, сообщает DEITA.RU по материалам сахалинского портала ASTV.

Как пишет ТАСС, Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина России. Об этом она рассказала в ходе посещения выставки Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

У Орнеллы Мути обнаружились русские корни – ее дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой.  «Мне очень понравилась выставка, она бесспорно оригинальная, здесь очень много воспоминаний из моей жизни», - сказала Орнелла Мути. Художник Никас Сафронов подарил актрисе ее портрет, он также намерен преподнести ей в подарок еще один, который сейчас находится на выставке на Сахалине.

Слухи о том, что артистка хочет получить гражданство РФ, уже ходили в 2016 году. В том же году сообщалось, что Мути купила квартиру в Москве. Но тогда же агенты актрисы сообщили, что она не обращалась за российским гражданством.

"Будьте красивыми сами для себя. Не поддавайтесь серости будней. Раздевайтесь – по настроению. А вот рецепт русского соблазнения мне вообще не подходит. Я не готовлю. Хотя у нас в Италии есть такая поговорка – «Если хочешь иметь мужчину в доме – готовь хорошо!». Но я придерживаюсь мнения, что если мужчина меня любит, он будет в моем доме, а поесть мы сходим в ресторан, -заявляла Орнелла Мути во Владивостоке в ходе кинофестиваля "Меридианы Тихого" в 2011 году.

Дмитрий Санников 

Читайте также:

Орнелла Мути станет россиянкой

Орнелла Мути научила жительниц Владивостока уникальному искусству соблазнения

Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы за пропуск спектакля

Популярное

Путин повысил пенсионный возраст

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока

«Вам положены льготы»: Путин подписал закон
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...