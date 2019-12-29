Портрет с сахалинской выставки подарит Орнелле Мути Никас Сафронов

Итальянская актриса Орнелла Мути получит в подарок портрет кисти Никаса Сафронова, который сейчас находится на выставке на Сахалине, сообщает DEITA.RU по материалам сахалинского портала ASTV.

Как пишет ТАСС, Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина России. Об этом она рассказала в ходе посещения выставки Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

У Орнеллы Мути обнаружились русские корни – ее дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой. «Мне очень понравилась выставка, она бесспорно оригинальная, здесь очень много воспоминаний из моей жизни», - сказала Орнелла Мути. Художник Никас Сафронов подарил актрисе ее портрет, он также намерен преподнести ей в подарок еще один, который сейчас находится на выставке на Сахалине.

Слухи о том, что артистка хочет получить гражданство РФ, уже ходили в 2016 году. В том же году сообщалось, что Мути купила квартиру в Москве. Но тогда же агенты актрисы сообщили, что она не обращалась за российским гражданством.

"Будьте красивыми сами для себя. Не поддавайтесь серости будней. Раздевайтесь – по настроению. А вот рецепт русского соблазнения мне вообще не подходит. Я не готовлю. Хотя у нас в Италии есть такая поговорка – «Если хочешь иметь мужчину в доме – готовь хорошо!». Но я придерживаюсь мнения, что если мужчина меня любит, он будет в моем доме, а поесть мы сходим в ресторан, -заявляла Орнелла Мути во Владивостоке в ходе кинофестиваля "Меридианы Тихого" в 2011 году.



Дмитрий Санников