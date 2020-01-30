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Порты Приморья усилили контроль из-за коронавируса
Усилен контроль за состоянием и самочувствием граждан, которые приезжают в морские пункты пропуска из азиатских стран, особенно Китая, сообщает DEITA.RU.
Таможня Находки также приняла серьезные меры для контроля посещения России и недопуска граждан с подозрениями на инфекцию коронавируса.
По сообщению начальника таможни, за январь в подконтрольные пункты пропуска прошло 56 судов, все – без пассажиров. Таможенники и сотрудники Роспотребнадзора контролируют всех въезжающих людей.
Сами сотрудники следят за собственной безопасностью: используют защитные маский, антисептики и перчатки.
Напомним, на данный момент официально зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,5 сотни человек погибли от страшного заболевания. Кроме того, оно успело перебраться из Китая в ряд других стран – эпицентр болезни зарегистрирован в многомиллионном городе Ухань.
Александра Маслова