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6 Декабрь 2019, 18:15

Порты Приморья усилили контроль из-за коронавируса

Таможня

Усилен контроль за состоянием и самочувствием граждан, которые приезжают в морские пункты пропуска из азиатских стран, особенно Китая, сообщает DEITA.RU.

Таможня Находки также приняла серьезные меры для контроля посещения России и недопуска граждан с подозрениями на инфекцию коронавируса.

 По сообщению начальника таможни, за январь в подконтрольные пункты пропуска прошло 56 судов, все – без пассажиров. Таможенники и сотрудники Роспотребнадзора контролируют всех въезжающих людей.

 Сами сотрудники следят за собственной безопасностью: используют защитные маский, антисептики и перчатки.

 Напомним, на данный момент официально зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,5 сотни человек погибли от страшного заболевания. Кроме того, оно успело перебраться из Китая в ряд других стран – эпицентр болезни зарегистрирован в многомиллионном городе Ухань.

 Александра Маслова

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