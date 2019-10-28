Поручения президента защитят дольщиков

Правительство обязали рассмотреть проблемный вопрос до декабря, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин дал правительству страны ряд поручений. Два из них касаются жилья граждан. Все поручения опубликованы на сайте Кремля.

Так, до 1 декабря правительство должно рассмотреть вопрос сдачи долгостроев, которые возводились с привлечением денег дольщиков. Дома должны быть сданы.

Второе поручение, также до 1 декабря, предоставить предложения по проведению коммуникаций к участкам для многодетных и дальневосточных гектаров за счет бюджета.

Елена Миронова