В субботу, 29 июня, около 100 жителей Находки собрались утром на спортивную зарядку, которая плавно перешла и присоединилась к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», сообщает DEITA.RU.

Как рассказала заведующая поликлиникой СП «Городская больница № 1» Екатерина Максименко, представители городской больницы с предложением о проведении акции обратились к ЦСБЕ СК «Руслан», который на протяжении полугода каждую субботу проводит утреннюю зарядку чемпионов.

«Мы предложили совместить наши акции. В результате так и получилось, что после зарядки присутствующим объявили о всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», рассказав историю мероприятия и почему такое количество шагов полезно для здоровья человека», - подчеркнула Екатерина Максименко.

По ее словам, помимо самой зарядки и ходьбы, медицинские специалисты рассказывали присутствующим про полезные и вредные привычки, раздавали брошюры о вреде курения и предлагали всем желающим пройти диспансеризацию.

«Нам организовали маленький стенд и столик, где мы у курильщиков измеряли состояние легких и у всех желающих измеряли индекс массы тела, проверяя насколько у всех все в норме. Это мероприятие проводил городской центр здоровья», - добавила Екатерина Максименко.

Она добавила, что организаторами акции и зарядки стало сразу несколько организаций, в том числе администрация НГО, совет по делам предпринимательства, управление по делам молодежи и учреждение «Физкультура и здоровье» и Муниципальный дом молодёжи.

Как рассказал руководитель спорткомплекса «Руслан» Анатолий Садыков, они с радостью поддержали акцию, когда к ним обратились из городской больницы. Несколько месяцев они уже проводят зарядки с чемпионами, которые занимаются у них в центре.

«Нашей целью зарядок было чтобы на зарядку приходили не только спортсмены, но и жители района и города. ТРК. У нас всегда разное количество бывает присутствующих, однако сегодня в зарядке участвовало около 100 человек. Добавлю, что погода (шел дождь – Прим.ред.) не помешала, все присутствующие после зарядки сделали несколько кругов по ТРК «Сити-центр», - заключил Анатолий Садыков.

Напомним, что ранее главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Анжела Кабиева отмечала, что жители Приморья в эту субботу смогут присоединиться к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Подобные акции прошли в поселках Анучино, Пограничный, Хороль, Хасан и Кавалерово. Такое количество шагов было выбрано не случайно, это рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления и улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Проект «Каждому городу – маршрут здоровья!» – это масштабное мероприятие, цель которого объединить людей для двигательной активности и поддержания здоровья.

Текст: Иван Юрьев

Фото: Юлия Щетинюк



