В начале сентября во Владивостоке на базе Приморского краевого центра народной культуры пройдет конкурс-выставка изделий из войлока «У самого синего моря», сообщает DEITA.RU.

Как рассказала организатор конкурса Елена Фадеева, организовать подобную выставку-конкурс она пытается уже на протяжении последних трех лет.

«В этом году к нам на встречу пошел Приморский краевой центр народной культуры, который выступил в качестве организатора и предоставил свои площадки для мероприятия. Последняя подобная выставка во Владивостоке проходила в 2010 году», - рассказала Елена Фадеева.

По ее словам, заявки на участие в конкурсе поступили не только с Приморского края, но и с других регионов и стран мира. Так, свои работы прислали мастера из Италии, Болгарии, Казахстана и других регионов Приморья. Наибольшее количество заявок более 15, конечно же, поступило от приморцев.

«Сейчас подано более 20 заявок и это не окончательный список участников, потому что к участию в конкурсе приглашаются мастера всех направлений войлоковаляния, как сухого, так и мокрого. Из приморских мастеров заявки подали более 15 человек, они представлены разными муниципалитетами Приморья: Красноармейский район, Лесозаводск, Владивосток и другие», - добавила Елена Фадеева.

В конкурсе будет определено 10 номинаций. Экспозиция выставки будет построена в едином стиле – морском. По задумке организаторов, гости выставки окажутся на морском дне.

Как отметил заместитель заведующего отдела народного творчества ПКЦНК Илья Федоров, выставка станет площадкой продвижения мастеров, которые смогут показать свои умения на ней.

Добавим, что заявки на участие в выставке принимаются до 15 августа. Сама выставка откроется 7 сентября и продлится по 25 сентября.

Иван Крышан