Порядка 250 рабочих мест появится на новых заводах в ТОР «Надеждинская»

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Один из заводов начнёт работу ещё до Нового года, у второго старт запланирован на весну 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Комплексы будут заниматься производством витаминов и специальных кормовых составляющих для животноводства, и не имеют аналогов в Российской Федерации. С работами по возведению комплексов познакомился губернатор Приморского края Олег Кожемяко и вице-премьер Алексей Гордеев.

На данном этапе производится монтаж специального оборудования, а также благоустройство территории. Заводы смогут принять на службу порядка 250 человек, при этом некоторые специалисты успели пройти обучение за границей.

Один комплекс будет производить порядка восьми тонн кормовых витаминов и специальных аминокислот для животных. На другом заводе будет налажена работа по выпуску порядка четырёх тонн пробиотических комплексов, белковых концентратов и антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных и птиц.

Данные важные составляющие для животноводческих комплексов ранее закупались из-за рубежа. Возведение двух заводов по производству подобной продукции позволит избежать лишних трат. Более того, объемов производства должно хватить и на осуществление экспорта за границу. Во многих странах азиатско-тихоокеанского региона есть спрос на данную продукцию.

Помимо этого, запуск заводов поспособствует активному развитию животноводства не только в Приморье, но и в других регионах России.

Софья Корф

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