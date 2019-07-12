Порядок, по которому можно будет ликвидировать особо охраняемые природные территории в Приморье, разработаю ко второму чтению рассмотрения соответствующего законопроекта, сообщает DEITA.RU. Об этом сообщается в официальном ответе парламентария Приморья Евгения Зотова.

обеспокоенные приморцы поинтересовались у инициатора законопроекта, на каком основании будут меняться границы ООПТ или упраздняться природные памятники.

«К процедуре второго чтения по результатам рабочих совещаний данный порядок будет конкретизирован. Законопроект будет дополнен положениями, позволяющими исключить принятие произвольных и необоснованных решений, связанных с изменением границ или упразднением ООПТ. Такие важные вопросы необходимо будет рассматривать специально создаваемой комиссией, в состав которой предлагается включать представителей профильных департаментов Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также научных и общественных экологических организаций. Также будет конкретизирован перечень документов, обосновывающих необходимость изменения границ или упразднения ООПТ, в том числе, необходимость проведения экологической экспертизы соответствующих материалов», - написано в ответе приморского депутата.

Также там сообщается, что ко второму чтению будет обсуждена поправка, согласно которой краевые власти обяжут учитывать мнение населения при изменении границ или упразднении ООПТ. Подобные краевые законопроекты работают в 30 регионах России, апеллировал депутат, а приморский законопроект был одобрен Амурской природоохранной прокуратурой, заметил он.

В конце обращения депутат посоветовал гражданам обращаться в прокуратуру, если они считают, что их права были нарушены. Именно так в конце июня и поступил общественный деятель Владивостока Сергей Мильвит. На своей странице он написал, что отправил запрос в прокуратуру Приморья, в котором попросил проверить деятельность приморского депутата.

«Прошу вас принять меры прокурорского реагирования и проверить действия Евгения Зотова на предмет наличия в них признаков, предусмотренный статье 330 УК РФ «Самоуправство», - написано в запросе общественника.

Напомним, что в Приморском крае в региональном списке особо охраняемых природных территориях находится 217 объектов. Общая площадь ООПТ в Приморье составляет более 430 тысяч гектаров.

Иван Крышан