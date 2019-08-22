Эксперт предложил новый подход к установлению уровня зарплаты медиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.



По его мнению, гораздо эффективнее будет привязать финансирование медучреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности.

Такая мера, по словам Менделевича, должна стимулировать медиков больше заниматься профилактикой заболеваний у населения.

Система, которая существует сейчас, как отмечает эксперт, неправильная, ведь по факту получается, что чем больше людей приходит в ту или иную больницу, тем большее финансирование она получает.

Вместе с этим депутат отметил, что полностью перевести на оплату работы врачей в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм.

Дмитрий Шевченко