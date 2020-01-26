Новости
Герман Греф советует держать накопления в рублях
26 Январь 2020, 21:08
Порядок семейного образования появился в России
26 Январь 2020, 20:16
Условия льготных автокредитов ужесточились
26 Январь 2020, 19:47
Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты
26 Январь 2020, 18:52
«Электронные чаевые» готовит Mastercard
26 Январь 2020, 18:30
Закон о семейном бизнесе родился в России
26 Январь 2020, 17:41
Продажу полицейской формы хотят запретить в России
26 Январь 2020, 16:54
Китайский мессенджер WeChat пожизненно блокирует за слухи об эпидемии
26 Январь 2020, 16:02
Порядок семейного образования появился в России
Министерство просвещения России опубликовало проект порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, в котором содержатся требования к семейному образованию, сообщает DEITA.RU.
С одной стороны, это пока только проект, а не утвержденный порядок. Со стороны другой, впервые в стране появился некий документ, в котором четко прописано, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям.
Впрочем, и некие «подводные камни» в проекте имеются. Например, за чей счет приобретаются учебники? А если родители наймут преподавателей, им компенсируют затраты или нет, если да, то в каком объеме? Нужна ли аттестация по итогам года или несколько промежуточных? На эти и другие вопросы еще предстоит ответить педагогическому, родительскому и властному сообществам.
Дмитрий Санников