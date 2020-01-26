Порядок семейного образования появился в России

Министерство просвещения России опубликовало проект порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, в котором содержатся требования к семейному образованию, сообщает DEITA.RU.

С одной стороны, это пока только проект, а не утвержденный порядок. Со стороны другой, впервые в стране появился некий документ, в котором четко прописано, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям.

Впрочем, и некие «подводные камни» в проекте имеются. Например, за чей счет приобретаются учебники? А если родители наймут преподавателей, им компенсируют затраты или нет, если да, то в каком объеме? Нужна ли аттестация по итогам года или несколько промежуточных? На эти и другие вопросы еще предстоит ответить педагогическому, родительскому и властному сообществам.

Дмитрий Санников