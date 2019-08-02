Первого сентября порядок въезда в одну из стран изменится для россиян, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Интерфакс».

С начала первого осеннего месяца в Финляндии начнут спрашивать у приезжающих русских сопроводительные документы, подаваемые с заявлением на шенген. В МИДе страны пояснили, что имеют в виду документы, подтверждающие планируемую поездку.

Финляндия собирается присоединяться к политике Евросоюза, этим обусловлены изменения. Случаи, когда дипмиссия просила документы, бывали и раньше, но теперь такие проверки станут регулярными. От потенциальных посетителей потребует доказательства того, что у них есть план, они способны оплатить эту поездку, билеты имеются и место для проживания выбрано. В крайнем случае человека попросят описать всё требуемое в письменном виде.

Анастасия Туркова