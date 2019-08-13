13 Август 2019, 19:00
Порядок выплат ежемесячных детских пособий меняют
Источник изображения: Сергей Трэйне
Минтруд готовит важные изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Профильное министерство подготовило проект изменений в порядок выдачи ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка.
Согласно документу, размер выплаты при рождении или усыновлении первого или второго ребёнка был увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.
Также поправками был продлён срок осуществления этих выплат до достижения ребёнком возраста трёх лет. Ранее соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Дмитрий Шевченко
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