Минтруд готовит важные изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Профильное министерство подготовило проект изменений в порядок выдачи ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка.

Согласно документу, размер выплаты при рождении или усыновлении первого или второго ребёнка был увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

Также поправками был продлён срок осуществления этих выплат до достижения ребёнком возраста трёх лет. Ранее соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Шевченко