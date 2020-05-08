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Порыв у Некрасовского путепровода не оставит владивостокцев без воды
Специалисты исследуют повреждение в районе Некрасовского трубопровода, сообщили ИА DEITA.RU в структурном подразделении «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».
Как рассказали ИА DEITA.RU в ведомстве, на месте перемычки между двумя теплоисточниками в районе Некрасовского путепровода произошло повреждение. Специалисты оперативно выехали на место, перекрыли воду и в данный момент исследуют повреждение. Порыв и дальнейшие ремонтные работы не затронут потребителей: на данном участке нет домов, подключенных к горячему водоснабжению (ГВС). Все жители данного района получают услугу ГВС в полном объеме.
Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.