Новости
Приморская разработка сделает любого «Железным человеком» за 3,3 миллиона
18 Январь 2020, 08:24
Порывы ветра обещают синоптики Владивостоку на начало недели
18 Январь 2020, 08:15
В приморском городе отменили Крещение
18 Январь 2020, 07:45
Света не будет: жителей Владивостока предупредили заранее
18 Январь 2020, 07:15
«Понты превыше всего»: о Владивостоке 90-х и родителях
18 Январь 2020, 06:45
Синоптики предупредили о снегопаде во Владивостоке
18 Январь 2020, 06:30
Молодая тигрица распугала леопардов на «Земле леопарда»
18 Январь 2020, 06:10
Украина поменяла правила выезда детей за границу
18 Январь 2020, 05:45
Порывы ветра обещают синоптики Владивостоку на начало недели
Порывы ветра обещают синоптики Владивостоку на начало недели
После снегопадов на Крещение в городе снова похолодает, сообщает DEITA.RU.
Что будет с погодой в начале рабочей недели, уже сказали синоптики. Прогноз погоды для Владивостока опубликован на портале «Примпогода».
Так, по данным синоптиков, в ночь на понедельник, 20 января, поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Также ожидается снегопад. Днем в понедельник будет до -9 градусов при ветре в 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.
Потепление придет уже во вторник, 21 января. Тогда ожидается -5…-7 градусов днем и до -10 градусов ночью. Ветер утихнет.
Елена Миронова