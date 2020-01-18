Порывы ветра обещают синоптики Владивостоку на начало недели

После снегопадов на Крещение в городе снова похолодает, сообщает DEITA.RU.

Что будет с погодой в начале рабочей недели, уже сказали синоптики. Прогноз погоды для Владивостока опубликован на портале «Примпогода».

Так, по данным синоптиков, в ночь на понедельник, 20 января, поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Также ожидается снегопад. Днем в понедельник будет до -9 градусов при ветре в 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.

Потепление придет уже во вторник, 21 января. Тогда ожидается -5…-7 градусов днем и до -10 градусов ночью. Ветер утихнет.

Елена Миронова