Новости
Развод не скроет имущество чиновников
11 Январь 2020, 14:45
Более 40 домов осталось без отопления во Владивостоке
11 Январь 2020, 14:15
Владивосток «снимет» праздничное убранство за 800 тысяч
11 Январь 2020, 13:45
Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера
11 Январь 2020, 13:15
Россию обязали выплатить $82 млн за Крым
11 Январь 2020, 12:45
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
11 Январь 2020, 12:15
Медведев вышел на войну против снюса
11 Январь 2020, 11:45
У студентов ДВФУ появится собственный маршрут
11 Январь 2020, 11:15
Порывы ветра встретят приморцев в начале недели
Синоптики опубликовали прогноз погоды на первый день новой
недели, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на понедельник, 13 января, для Владивостока. Об этом сообщает портал «Примпогода».
По данным синоптиков, ночь с воскресенья на понедельник будет не очень комфортной. Ожидается сильный ветер 8-13 м/с, в начале ночи порывы ветра будут сильнее. Температура воздуха -14-16 градусов.
В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до -10 градусов, ночью -16 градусов. Ветер также будет от умеренного до сильного.
Елена Миронова
Читайте также:
Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала
Отечественных олигархов потеснят в российских офшорах
Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока
Популярное
Загрузка...
Загрузка...