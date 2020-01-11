Порывы ветра встретят приморцев в начале недели

Синоптики опубликовали прогноз погоды на первый день новой недели, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на понедельник, 13 января, для Владивостока. Об этом сообщает портал «Примпогода».

По данным синоптиков, ночь с воскресенья на понедельник будет не очень комфортной. Ожидается сильный ветер 8-13 м/с, в начале ночи порывы ветра будут сильнее. Температура воздуха -14-16 градусов.

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до -10 градусов, ночью -16 градусов. Ветер также будет от умеренного до сильного.

Елена Миронова