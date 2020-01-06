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Посадки по коррупционным статьям предрекли политологи чиновникам
Аналитики рассказали, чего ждать в 2020 году, сообщает
DEITA.RU.
Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составили прогноз на 2020 год. Политологи назвали главные тренды, которые стоит ожидать в новом году в России.
Прежде всего, федеральные власти будут заинтересованы в громких антикоррупционных процессах над региональными чиновниками. Так что посадки за коррупцию первых лиц регионов должны продолжиться в 2020 году.
Также политологи выделили 4 направления в развитии, которым будет уделяться особое внимание Кремля.
Развитие села. Для этого, предполагают политологи, Москва усилит контроль за местными властями и привлечет общественность к мониторингу. Это значит, что органы местного самоуправления по всей стране ждет череда отставок и назначений.
Реализация нацпроектов. Это одно из важнейших направлений работы в стране. Следить за исполнением будут особенно тщательно.
Поддержка поликлиник. Уже обещано серьезное финансирование, но и без контроля не обойтись.
Юбилей Победы. Политологи предрекают проблемы тем главам, которые не смогут выполнить весь комплекс мероприятий: помощь ветеранам, открытие музеев, патриотическое воспитание молодежи.
Елена Миронова