telegr wh call

Новости

Такому творческому сотруднику лучше уезжать с Дальнего Востока

6 Январь 2020, 13:16

Посадки по коррупционным статьям предрекли политологи чиновникам

6 Январь 2020, 12:45

Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду

6 Январь 2020, 12:13

Новые ПДД предложили ввести в России – список

6 Январь 2020, 11:43

Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы

6 Январь 2020, 11:13

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

6 Январь 2020, 10:47

Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком

6 Январь 2020, 10:12

Дорогой внедорожник подожгли соседи

6 Январь 2020, 09:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Посадки по коррупционным статьям предрекли политологи чиновникам

Москва, Кремль

Аналитики рассказали, чего ждать в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составили прогноз на 2020 год. Политологи назвали главные тренды, которые стоит ожидать в новом году в России.

Прежде всего, федеральные власти будут заинтересованы в громких антикоррупционных процессах над региональными чиновниками. Так что посадки за коррупцию первых лиц регионов должны продолжиться в 2020 году.

Также политологи выделили 4 направления в развитии, которым будет уделяться особое внимание Кремля.

Развитие села. Для этого, предполагают политологи, Москва усилит контроль за местными властями и привлечет общественность к мониторингу. Это значит, что органы местного самоуправления по всей стране ждет череда отставок и назначений.

Реализация нацпроектов. Это одно из важнейших направлений работы в стране. Следить за исполнением будут особенно тщательно.

Поддержка поликлиник. Уже обещано серьезное финансирование, но и без контроля не обойтись.

Юбилей Победы. Политологи предрекают проблемы тем главам, которые не смогут выполнить весь комплекс мероприятий: помощь ветеранам, открытие музеев, патриотическое воспитание молодежи.

Елена Миронова

Читайте также:

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

Отечественный Facebook хотят создать в России

Стал известен преемник Путина номер один

Популярное

Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

«Красный губернатор» пожаловался Путину на произвол

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса
Загрузка...
Загрузка...