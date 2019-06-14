Почему глава крупной приморской компании надел футболку с надписью-протестом и какое отношение «Я/мы Голунов» имеет к осужденным мэрам Владивостока, в материале DEITA.RU.



Стихийная мода в поддержку Ивана Голунова докатилась до Дальнего Востока. На проходящее в эти дни в его столице отраслевое мероприятие многие журналисты пришли с надписями «Я - мы - Голунов» и «Журналистика – не преступление». Однако в протестную форму облачились не только акулы пера. В такой футболке на сессию с губернатором пришел руководитель компании ДНС Дмитрий Алексеев. Он объяснил свой поступок протестом против уголовного преследования и привел в пример осужденных бывших глав Владивостока.

По мнению предпринимателя, уголовное преследование в России превратилось в основной инструмент управления, и от этой проблемы страдают не только журналисты, но и бизнес, и чиновники.

«Проблема состоит в том, что уголовное преследование у нас в стране стало основным инструментом управления. Это уже как само собой: “есть проблема?” – “где посадки?”. А между тем, уголовное преследование очень плохой инструмент управления. Вообще, обычно жестокость – это проявление менеджерской беспомощности и ни к чему хорошему не ведет. В здоровом обществе место уголовного закона – это борьба с отморозками. Это особая форма действия, для борьбы с асоциальным поведением. Но разве может быть асоциальным поведение, большой части общества или отдельной его группы? Из 4-х избранных мэров Владивостока, все были осуждены, как и большая часть руководителей Приморья. Это что-то улучшило? Это означает, что нужно ужесточить наказание? Они все отморозки? Нет, это говорит только о том, что все градоначальники ведут себя примерно одинаково в сложившихся условиях. Уголовное преследование не решает проблему, а создает иллюзию, что что-то сделано. На деле же основной вопрос, а почему, становясь градоначальниками, они ведут себя так? Почему их не побеждают люди с другой моделью поведения? Почему условия способствуют именно такому поведению?», – рассказал Дмитрий Алексеев на своей странице в «Фейсбуке».

И действительно, дело Голунова недаром вызвало такой резонанс в российском обществе, оно обнажило страх людей, что завтра на его месте может оказаться любой неугодный системе человек. О далеко идущих выводах и последствиях «Я/мы Голунов» читайте в следующем материале DEITA.RU.