Стало известно, сколько денег нужно родителям, чтобы отправить ребёнка в первый класс, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила о том, что собрать первоклассника к 1 сентября в этому году может стоить родителям порядка 10 тысяч рублей.

Эксперт взяла за основу московские цены, однако прикинуть подобные расходы на себя может каждая российская семья, где есть первоклассник.

По словам Цицулиной, в комплект входят одежда для школы и физкультуры; сезонная, сменная и спортивная обувь, мешок для обуви. Также к началу учебного года покупают школьный ранец, рюкзак для спортивных секций; канцелярию и школьно-письменные принадлежности и рабочие тетради.

При этом, она добавила, что собрать в школу первоклассника стоит примерно на 20% дороже, чем ученика других классов, поскольку у него отсутствуют принадлежности прошлых периодов.

Дмитрий Шевченко