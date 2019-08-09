В Москве передают информацию о некоем человеке, который решил перерисовать портрет известного художника в галерее Шилова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Baza.

Хулигану не понравился один из портретов Владимира Суздальцева, и он решил его дорисовать. Смыл полотно, пририсовал детали к изображению и сделал это так, что работники в галерее не замечали перемен не одну неделю.

Портрет Шилова в галерее появился в 2013 году. Следы вмешательства на полотне заметил сам художник при обходе.

Стоимость картины 9,7 миллиона рублей.

После обнаружения повреждений работники обратились в полицию. О вандале ничего не сообщается.

Анастасия Туркова