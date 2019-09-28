Посетитель столичного клуба устроил перестрелку

В ночь на субботу, 28 сентября, в столичном клубе в результате стрельбы пострадали два человека, сообщает DEITA.RU.

По данным ГУ МВД России по Москве, неприятная история случилась в ночном клубе, расположенном на 15-й Парковой улицы. Зачинщик конфликта из травматического оружия выстрелил в своих оппонентов. В результате два человека получили ранения, один из них был госпитализирован, другому — оказана посильная помощь на месте.

Преступника по горячим следам задержать не получилось. Он скрылся из ночного клуба на сером автомобиле. Стражи порядка предпринимают максимум усилий для поимки злодея.

Напомним, днем ранее в дальневосточной столице возле здания администрации Приморского края 34-летний мужчина порезал несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленник не смог далеко убежать, так как прыгая с виадука сломал обе ноги. С места преступления и несостоявшегося убийцу, и потерпевшую уводили на скорых.

Екатерина Брязгунова