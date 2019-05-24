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Источник изображения: Экипажи ДПС

На место прибыли скорая, пожарные и сапёры. 

Во второй половине дня в пятницу, 24 мая, посетителей и персонал крупнейшего в дальневосточной столице  торгового центра «Калина Молл» в дальневосточной столице вывели на улицу, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, размещенным в паблике dps_vl, в момент объявления эвакуации в здании было много людей. Все они поспешили выйти.

Информации о том, что случилось, на данный момент не поступало. 

 DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Брязгунова

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