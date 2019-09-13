Пошлины на автомобили снижены вдвое

Накануне пошлины на ввоз иномарок на территорию России были снижены до 15 процентов, сообщает DEITA.RU. Эта процедура была проведена специально, чтобы выполнить взятые на себя обязательства во время вступления во Всемирную торговую ассоциацию.

Перед тем, как вступить в ассоциацию, Россия вела переговоры на протяжении 18 лет, а протокол о том, что все-таки присоединение состоится, удалось подписать еще в 2011 году.

Среди обязательств отдельно ввели снижение пошлин на иностранные автомобили с 30 до 15 процентов.

Ранее чиновники боялись, что снижение пошлин приведет к закрытию российских автоконцернов, а поток автомобилей из-за границы станет значительно больше, чем он должен быть.

Отмечается, что опасения оказались ложными.

Екатерина Брязгунова